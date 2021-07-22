Не трогайте ежей, вакцинируйте собак: в Волгоградской области участились случаи бешенства

Дикие ежики могут быть источником бешенства, причем без клинических симптомов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целые поселки Волгоградской области приходится закрывать на карантин из-за случаев бешенства. Страдают опасным недугом как дикие, так и домашние животные. С начала 2021 года в регионе зарегистрировали 47 эпизодов инфекции. Бешенство нашли у 20 домашних собак, у 10 диких плотоядных, у лошади и кошки, также заражается домашний скот – таких случаев 15. Укус больного зверя может стать летальным. Поэтому так важно позаботиться о профилактике – вакцинации.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете ветеринарии, за последние полгода специалисты разложили свыше 464 тысяч доз оральной вакцины для диких животных, иммунизировали 156 тысяч голов домашнего скота и 118 тысяч кошек и собак, у которых есть владельцы. Прививку получают и бродячие псы: отловили и вакцинировали 10 тысяч особей.

Кстати, немалую опасность представляют ежики, которые часто встречаются жителям небольших городов и поселков. Диких ежей нельзя брать в руки и уж тем боле пытаться приручить. Эти животные могут быть заражены, но без клинических симптомов. Это касается и летучих мышей.