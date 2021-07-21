Волгоградцы хотели бы полететь в космос, но боятся цен. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый ребенок мечтал быть как Юра Гагарин, да и взрослые, как выяснили социологи Zoom Market, не прочь в роли туристов слетать, например, на Марс или Венеру. Волгоград занял 17 место в рейтинге «самых космических городов». Как ни странно, людей меньше всего волновал вопрос безопасности: большинство испугались не разгерметизации космического корабля, а цен на такую путевку. Хотя это объяснимо. По последним исследованиям Риа Рейтинга, немало волгоградцев живут за чертой бедности.

- 72% россиян, попавших в выборку, считают, что Роскосмосу нужно развивать космический туризм. 91% опрошенных согласились, что государству нужно оказывать поддержку частным отечественным компаниям, развивающим космический туризм, - рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

«Самые космические города» - Москва, Саратов, Томск.