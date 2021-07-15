Согласно рейтингу, волгоградец в три раза беднее жителя ЯНАО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пока официальная статистика утверждает, что доходы россиян растут, эксперты РИА Рейтинга провели свое исследование за 2020 год. Из 85 регионов России Волгоградская область заняла 58-е место. 12% волгоградцев живут за чертой бедности, а еще 1,1% - за чертой крайней бедности. Фактически жители области получают соответственно ниже одного и половины МРОТ, который в прошлом году составлял около 14 тысяч рублей.

В хвост рейтинга Волгоградская область попала по уровню заработка, для вычисления которого эксперты сравнили отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. За медиану взяли уровень, при котором половина населения зарабатывает выше него, а другая половина – ниже. Стоимость фиксированного набора в регионе в прошлом году была чуть выше 14 тысяч. Этот показатель составил всего 1,35. То есть 50% волгоградцев получают ненамного больше, чем тратят на самые необходимые товары и услуги - еду и коммуналку. А 50% жителей региона не могут позволить себе даже элементарного и буквально сводят концы с концами.

Например, у лидеров таблицы - Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов – медианные доходы составляют 3,13 и 2,88 соответственно.

- Медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по российским меркам в этом регионе очень многие люди могут рассчитывать на очень хороший уровень материального благополучия, - говорят эксперты.

То есть фактически волгоградец в три раза беднее жителя ЯНАО. В соседней Астраханской области похожая картина: свыше 14% людей живут за чертой бедности. Волгоградская область лишь за малым не вошла в список самых бедных регионов, где показатель медианных доходов к фиксированному набору – 1,3. Кстати, число таких субъектов по сравнению с пошлым годом за пандемийный год выросло.