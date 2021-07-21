Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 июля: рост заболеваемости остановить не удается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 21 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области остановить не удается. Четвертый день подряд обновляются рекорды по суточному приросту заразившихся. 21 июля новый максимум: COVID-19 подтвердился у 317 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 15-е место в стране по числу новых случаев ковида. За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 9 летальных исходов, которые случились от осложнений COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России сегодня выявили 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах. За всю пандемию вирус подхватили более шести миллионов россиян. Унес жизни коронавирус 150 705 человек. за последние сутки подтвердились 783 смерти.

В Волгоградской области за всю пандемию ковидом заразился 68 081 житель. Медики не смогли спасти 1 689 пациентов, которые скончались от осложнений COVID-19.

За последние сутки вылечились и выписались из инфекционных госпиталей или с домашних больничных 135 волгоградцев. Пока за сутки в регионе выздоравливающих примерно в 2,5 раза меньше, чем число новых заразившихся. Всего за пандемию победили ковид 61 369 жителей Волгоградской области.

С ростом заболеваемости в регионе пока не удается справится. Хотя волгоградцы активно вакцинируются от ковида – ежесуточно прививочные пункты принимают более 10 тысяч человек. Сегодня, 21 июля, в Волгограде открылся еще центр вакцинации. Он появился в музее «Россия. Моя история» и стал самым большим прививочным пунктом в регионе.