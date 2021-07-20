Волгоградских пожарных из-за жары перевели в режим повышенной готовности

Человеческий фактор и жара - причины участившихся пожаров. Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В Волгоградской области продолжает стоять аномальная жара. Из-за обширного антициклона температура воздуха достигает 42 градусов в тени. В регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса. Все эти факторы могут негативно сказаться на пожарной обстановке, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Поэтому с 9.00 20 июля пожарные региона были переведены в режим повышенной готовности.

- В настоящее время ежедневно на территории Волгоградской области возникают десятки загораний сухой растительности и мусора. В мониторинге обстановки помогают беспилотные летательные аппараты, - отметили в спасательном ведомстве.

Круглосуточно за пожарами следят в Центре управления кризисных ситуаций МЧС России по Волгоградской области. В том числе, специалисты наблюдают за ситуацией при помощи спутников, из космоса. По координатам пожарные выезжают на места возгораний.

Спасатели усилили профилактическую работу с жителями области, а также рейды и патрулирование в частном секторе, садовых товариществах и местах отдыха.

- Несмотря на сложные погодные условия, по-прежнему виновником пожаров в большинстве случаев остается человеческий фактор. Внутренняя дисциплина и экологическая культура жителей региона, к сожалению, остается низкой. Волгоградцы все еще допускают неосторожное обращение с огнем, продолжают разводить костры и выезжать на природу, не осознавая всю серьезность происходящего, - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Накануне тема установившейся в Волгоградской области жары стала главной на оперативном совещании губернатора.