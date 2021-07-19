В Волгоградской области готовятся к экстремально высокой температуре воздуха

Волгоградские дороги в жару будут освежать водой. Фото из архива "КП". Фото: Иван ВИСЛОВ

Волгоградцы изнывают от жары. Однако температура воздуха в ближайшие дни станет только выше: она поднимется до экстремальных показателей. В такую погоду жители региона стремятся на природу и к воде. К сожалению, это влечет увеличение числа возгораний. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что в июле в регионе фиксируется все большее число пожаров.

- Значительно увеличилось число возгораний - до 25-30 в сутки, в 2-3 раза больше, чем месяц назад. Осложнение пожароопасной обстановки связано в подавляющем большинстве случаев с человеческим фактором, с систематическими нарушениями правил обращения с открытым огнем, с безответственным отношением отдельных жителей и руководителей к соблюдению требований и правил пожарной безопасности, - заявил глава области.

Гидрометцентр сообщил о штормовом предупреждении из-за опасного метеорологического явления - температура воздуха поднимется до экстремально высоких значений. На неделе ожидается выше 40 градусов. По этой причине на оперативном совещании в администрации области были поставлены задачи, чтобы предотвратить рост числа пожаров.

В Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Волгоградцам запрещено разводить открытый огонь на придомовых, приусадебных участках и в лесных массивах. Пожарные и власти должны следить за соблюдением запрета. За нарушения особого противопожарного режима гражданам грозит штраф 1,5-3 тысячи рублей, а юридическим лицам - 20-40 тысяч рублей.

В регионе должны продолжить опашку и очистку территорий населенных пунктов, земель сельхозназначения, обочин автомобильных дорог от сухой травы, камыша и горючих отходов. Из-за жары волгоградцы активно пользуются сплит-системами и вентиляторами, что усиливает нагрузку на электросети. Ресурсоснабжающие и сетевые организации должны усилить технический контроль за электрооборудованием.

От жары портится асфальт на дорогах, особенно, когда по нему едут фуры. В области должны принять дополнительные меры по ограничению и контролю движения большегрузов по трассам регионального и местного значения в дневное время. Управлению автодороги «Москва - Волгоград» поставлена задача организовать площадки стоянок фур на время действия ограничения движения. Магистрали в городах области, по которым движется большой поток машин, в дневное время будут поливать водой.