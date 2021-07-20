Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 12:34

В Волгограде построят школы в ЖК Комарово и возле магазина OBI

Мэрия ищет, кто адаптирует проектную документацию под земельные участки
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школ очень не хватает жителям новых жилых комплексов.

Школ очень не хватает жителям новых жилых комплексов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде началась подготовка к строительству двух школ, которые очень ждут жители Волгограда. Одна из них – в ЖК Комарово. Новоселы давно жалуются, что детям из нового жилого микрорайона приходится далеко добираться до учебного заведения, а дорога проходит через камыши. Еще одну школу городские власти хотят построить в Дзержинском районе на Кортоева. Улицы пока нет на карте, потому что на ней пока ни одного дома. Это участок, где раньше находилась военная часть на пересечении проспекта Жукова и Землячки, недалеко от гипермаркета OBI. Администрация Волгограда уже начала конкурсные процедуры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, стартовал аукцион по выбору подрядчика, который сможет адаптировать проектную документацию на школы к конкретным земельным участкам. Когда приступят к строительству, пока неизвестно.

Чиновники обещают построить такие школы, каких волгоградцы еще не видели. Это проект образовательного учреждения, рекомендуемый Минстроем. В здании площадью 25,8 тысячи квадратных метров будет 3 этажа. Учиться в нем смогут 1224 ребенка. Здесь поместится 51 класс, спортзалы с бассейном, актовый зал, библиотеки, мастерские, пищеблок и прочие нужные современной школе помещения. Позаботятся и о детях с ограниченными возможностями: сразу предусмотрят пандусы и лифт.

Таким образом, в Дзержинском районе в ближайшие годы появятся две новые школы: сейчас госэкспертизу проходит проект учебного заведения на улице Шекснинской. Туда уже мечтают водить детей жители ЖК «Бейкер стрит». Также власти достраивают школу на 800 мест в Кировском районе и на 1000 мест – в Красноармейском.