В Волгограде построят школы в ЖК Комарово и возле магазина OBI

Школ очень не хватает жителям новых жилых комплексов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде началась подготовка к строительству двух школ, которые очень ждут жители Волгограда. Одна из них – в ЖК Комарово. Новоселы давно жалуются, что детям из нового жилого микрорайона приходится далеко добираться до учебного заведения, а дорога проходит через камыши. Еще одну школу городские власти хотят построить в Дзержинском районе на Кортоева. Улицы пока нет на карте, потому что на ней пока ни одного дома. Это участок, где раньше находилась военная часть на пересечении проспекта Жукова и Землячки, недалеко от гипермаркета OBI. Администрация Волгограда уже начала конкурсные процедуры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, стартовал аукцион по выбору подрядчика, который сможет адаптировать проектную документацию на школы к конкретным земельным участкам. Когда приступят к строительству, пока неизвестно.

Чиновники обещают построить такие школы, каких волгоградцы еще не видели. Это проект образовательного учреждения, рекомендуемый Минстроем. В здании площадью 25,8 тысячи квадратных метров будет 3 этажа. Учиться в нем смогут 1224 ребенка. Здесь поместится 51 класс, спортзалы с бассейном, актовый зал, библиотеки, мастерские, пищеблок и прочие нужные современной школе помещения. Позаботятся и о детях с ограниченными возможностями: сразу предусмотрят пандусы и лифт.

Таким образом, в Дзержинском районе в ближайшие годы появятся две новые школы: сейчас госэкспертизу проходит проект учебного заведения на улице Шекснинской. Туда уже мечтают водить детей жители ЖК «Бейкер стрит». Также власти достраивают школу на 800 мест в Кировском районе и на 1000 мест – в Красноармейском.