По темноте через заросли камышей: жители ЖК Комарово боятся отправлять детей в школу

Трагедия в Саратове, когда по дороге в школу убили девятилетнюю Лизу Кисилеву, стала для многих жителей страны личной. Многие примеряли ЧП на себя. Ведь каждый день в школы ходят миллионы детей, и очень часто дорога на уроки представляет большую опасность и как в случае с убитой девочкой. Боятся повторения саратовского ЧП и жители ЖК Комарово в Волгограде.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ЗНАНИЯМ

В огромном комплексе, где живет несколько тысяч человек, до сих пор нет школы. Дети ходят в соседние учебные заведения, добраться до которых, как оказалось, проблема. Большинство детей учатся в школе №46.

- Моя дочка ходит в первый класс, - говорит Любовь Железнякова. - Добираться приходится больше километра по неасфальтированной дороге через камыши. Фонарей нет, рядом открытые колодцы. Осенью и весной - грязь. Ездят машины. Тут взрослому страшно и опасно, не то, что школьнику.

Путь действительно не из легких и безопасных: сначала пару сотен метров в темноте по грунтовке через камыши, затем через пустырь, где бродят бездомные собаки, затем 400 метров по частному сектору и только перед школой есть асфальт. Настоящее раздолье для разного рода маньяков.

Те, кто учатся в других образовательных учреждениях, тоже не очень довольны.

- Моя дочка в третьем классе. В параллели пять классов, в каждом из которых по 35 человек. Даже стульев на всех иногда не хватает, - говорит Вера Захарченко.

Дети ездят на общественном транспорте, выстаивая по полчаса утром в очереди на маршрутку. Хорошо, сейчас тепло, а что будет зимой, когда даже 10 минут на ледяном ветре большое испытание.

Школьных автобусов нет. Ведь расстояние до той же школы №46 всего-ничего. А то, что эти тысяча метров абсолютно не предназначена для детворы, видимо, в документах не прописано.

ДЕНЕГ НА СТРОЙКУ НЕТ

Идеальным вариантом было бы строительство новой школы. Застройщик согласовывал документы с городскими чиновниками для строительства ЖК.

- Данным проектом планировки предусмотрены земельные участки под размещение муниципальных дошкольных и среднеобразовательных учреждений, транспортной инфраструктуры. Земельные участки предоставляются муниципальным структурам для освоения в части проектирования и строительства муниципальных объектов капитального строительства, - прокомментировали «КП-Волгоград» в строительной компании «Пересвет-Юг»

Проще говоря – участки под школы есть. И застройщик даже предлагал типовой проект. Но он не подошел. К тому же денег для строительства нет.

Но случай в Саратове стал тот каплей, после которой родители жилого массива перестали молчать, а стали возмущаться и записывать видеобращения. Они требуют решить проблему.

- Мы хотим определенности, чтобы нам сказали, когда эта школа будет. Назывался и 2018 и 2020 год, теперь сроки опять перенесли. Мы хотим нормального образования для своих детей: не в переполненных кабинетах, не по опасной дороге, - возмущается Вячеслав Коротков.

Пока городские власти могут сказать только по поводу проекта: его должны сделать в следующем, 2020 году. Ну а дальше остается ждать: дадут деньги или не дадут. Дело в том, что строительство школы дело затратное: десятки миллионов рублей. Найти их в бюджете не просто. Тем более, за последние пару лет построили несколько крупных образовательных учреждений.

Хотя, по мнению родителей, это не может служить оправданием того, что каждый день сотни ребят подвергаются опасности по дороге от дома до школы.

ДОСЛОВНО

Комментарий администрации Волгограда:

В микрорайоне Комарово Советского района муниципалитет ведет планомерную работу по созданию и дальнейшему развитию социальной инфраструктуры. Так, в пешей доступности от многоквартирных жилых домов построен и в сентябре 2019 года начал функционировать уже второй детский сад. На очереди – строительство в микрорайоне школы. Также сегодня все дети школьного возраста, проживающие в Комарово, обеспечены местами в близлежащих образовательных учреждениях на территории Советского района.

В настоящее время застройщик во взаимодействии с муниципалитетом осуществляет корректировку проекта строительства школы для его соответствия самым современным требованиям, предъявляемым сегодня к образовательным учреждениям в нашей стране. Проект с учетом потребности жителей микрорайона будет готов в 2020 году, после этого станет возможным начать строительные работы.

Развитие социальной инфраструктуры идет по всему городу: так, 2 детских сада на 540 мест уже функционируют в «Родниковой долине», открыта здесь и школа на 1000 мест. Стоимость ее строительства, не считая оснащения, составила более 500 миллионов рублей.

АКЦИЯ «КП»

После случая в Саратове проблему дороги до школы стали поднимать во всех уголках страны и размещать свои истории с хэштегом #ДойтиДоШколы. Предлагаем и читателям «КП-Волгоград» присоединиться к акции. Если ваши дети идут в школу через камыши или гаражи, по неосвещенным дорогам, на которых нет тротуаров и пешеходных переходов, сообщайте в редакцию по адресу podvincevak@mail.ru, по телефону 91-94-63 или пишите в комментариях.