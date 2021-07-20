В Волгограде фирма-фантом продавала фальшивую молочку

В магазинах Волгоградской области нашли фальшивую молочную продукцию, которую поставляла фирма-фантом, зарегистрированная в Адыгее. Некачественный товар делали ООО «Полезные продукты», а расфасовывали сотрудники «Финкома». Правда, когда инспекторы надзорного органа приехали по адресам, чтобы проверить деятельность предприятий, они оказались ложными. Сейчас этим делом занимаются сотрудники Роспотребнадзора и СК.

Волгоградцы могут пожаловаться на подозрительные товары в ведомство. Можно отправить письмо или позвонить (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30).

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