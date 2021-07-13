Роспотребнадзор нашел на прилавках волгоградских магазинов опасную молочку

Молочка некоторых производителей оказалась некачественной. Фото: Евгения ГУСЕВА

За первое полугодие 2021 года Роспотребнадзор исследовал порядка 900 проб молока и молочной продукции, которую покупают жители Волгоградской области. К счастью, опасных токсинов ни у одного производителя не нашлось, а вот нарушения нормативных требований составили 0,7%. Из 345 проб на физико-химические показатели (кислотность, вязкость, плотность и другие) 6,6% оказались далеки от нормативов. Список некачественных производителей молочной продукции на территории нашего региона есть на сайте для потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.ru//).

- По каждому факту приняты меры об административных правонарушениях. При выявлении продукции, производители которой находятся в других регионах, направлена информация о неудовлетворительных результатах исследованной, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.