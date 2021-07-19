На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом и ураганом

В Волгоградскую область идут ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области стоит очень жаркая погода. Но в ближайшие часы ее сменит буря. Как сообщили «КП-Волгоград» в Гидрометцентре России, в период 13.40-16.00 и до конца суток 19 июля в регионе ожидаются сильный дождь, ливневый дождь, град, ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

После 15.30 в Волгограде пойдет дождь. Карта портала "Яндекс.Погода".

По данным портала «Яндекс.Погода», дождь с грозами в Волгограде пойдет после 15.30. Спасатели при ухудшении погоды рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев, шатких конструкций. Подальше от них стоит держаться и пешеходам. Граждан также просят не стоять под проводами и не подходить к оборванным линиям электропередачи. При урагане в домах и квартирах необходимо закрыть все форточки и окна.

Однако ливни с грозами и градом в регионе не задержатся. В ближайшие дни ожидаются экстремально высокие температуры воздуха. По этому поводу 19 июля в администрации области состоялось оперативное совещание губернатора.