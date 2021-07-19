В Волгограде за 30 миллионов проведут инженерные изыскания «белого моря» на «Химпроме»

Площадь "белого моря" составляет 25 га

В Волгограде объявили электронный аукцион по поиску подрядчика, который проведет инженерные изыскания для разработки проектно-сметной документации ликвидации шламонакопителя на месте бывшего «Химпрома». Заказчиком работ выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Начальная стоимость исследования опасного для окружающей среды «белого моря» составляет 30 миллионов рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на торги на сайте госзакупок.

Победителю аукциона предстоит установить экологическое состояние территории, природные условия и факторы техногенного воздействия шламонакопителя на окружающую среду. По контракту нужно будет выделить участки, которые имеют одинаковую степень загрязнения и состав химических веществ, и создать их 3D-модели, а также трехмерную модель всего «белого моря». Подрядная организация проведет инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. Проведение исследований позволит впоследствии создать проект ликвидации опаснейшего накопителя.

Шламонакопитель бывшего «Химпрома» появился в верхней части Сарептского затона. Его заполнение началось в 1950-х годах. Длина «белого моря» составляет около 1,4 км, ширина – 150-200 м. Площадь накопителя - около 25 га, а объем химических отходов I-IV классов опасности – около 3,2 миллиона куб.м.

В мае этого года на территории шламонакопителя состоялось выездное совещание с участием руководства Минприроды РФ, на котором обсуждалась ликвидация опасного наследия «Химпрома».