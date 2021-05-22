В Волгограде местные власти с руководством Минприроды решают, как избавиться от «белого моря» на «Химпроме»

На некоторых участках глубина отходов достигает 18 метров. Фото: Администрация Волгоградской области.

На юге Волгограда за несколько десятилетий образовалось огромное «белое море». И это не место отдыха, а площадка с опасными отходами. Шламонакопитель на территории «Химпрома» серьезно угрожает экологии. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы его утилизировать. Такое решение было принято сегодня на выездном совещании. В нем приняли участие губернатор Андрей Бочаров, руководство Минприроды РФ, профильные федеральные и региональные службы, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

- Нужно провести дополнительное исследование объекта, в том числе с привлечением ученых нашего техуниверситета, чтобы принять окончательное решение по механизмам реализации этого проекта: ликвидировать поэтапно или сразу весь объем, - отметил Андрей Бочаров.

Отметим, на территории «Химпрома» находятся отходы I-IV классов опасности. Шламонакопитель образовался в середине прошлого века в результате деятельности производства. Площадь «белого моря» составляет 25 гектаров. Местами глубина опасных для экологии накоплений достигает 18 метров. В Волгограде уже не первый год решают, как утилизировать эти отходы. В 2019 году землю с химикатами отдали в аренду.