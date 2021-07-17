Была в детском кресле: ребенок получил травмы в массовом ДТП с участием такси в Волгограде

Машины получили незначительные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пятница, 16 июля стала несчастливой сразу для нескольких семей: 7 несовершеннолетних получили травмы в ДТП на волгоградских дорогах. Всего было 5 серьезных аварий. Одна из них – на малом проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. Там в результате столкновения сразу трех машин пострадала полуторогодовалая девочка.

Подробности аварии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По предварительным данным, спровоцировал аварию 24-летний водитель «Киа Серато». Молодой человек ехал по малому проспекту Ленина со стороны Штеменко в сторону проспекта Металлургов. Он нарушил правила и не уступил дорогу «Мазде СХ5», протаранив иномарку. Это произошло в 8.49 напротив дома №103. После этого «Киа» отбросило еще на одну машину - «Датсун Он-до». Пострадавший ребенок ехал в салоне «Мазды». И хотя девочка и находилась в детском кресле, она получила травмы головы и попала в больницу.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в Николаевском районе: там 47-летняя женщина на «Матизе» не справилась с управлением на трассе «Иловатка - Старая Полтавка – Гремлинка – Палласовка – Николаевск». На 184 километре дороги машина улетела в кювет по ходу движения. И водитель, и 12-летний ребенок в больнице.

Напомним, еще 5 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести в крупном ДТП на трассе в Иловлинском районе.