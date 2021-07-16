Волгоградский облздрав рассказал о состоянии пострадавших детей в ДТП в Иловлинском районе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комитет здравоохранения Волгоградской области уточнил число пострадавших в результате серьезного ДТП в Иловлинском районе. «Лада Гранта» выскочила на трассу Р-22 «Каспий» с прилегающей территории, не пропустив компактвэн «Chevrolet Orlando» из Саратовской области. По информации регионального Главка МВД, пострадали 7 человек, в том числе пятеро детей. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, в ведущие медицинские центры региона госпитализировали четверых раненных.

В Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25 скорая помощь привезла жителей Михайловки – 36-летнего водителя «Лады» и его 16-летнего пассажира. Их состояние оценивается как средней тяжести. В Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7 госпитализировали 12-летнего мальчика из Михайловки, который был в отечественной легковушке, и 5-летнего ребенка-пассажира «Chevrolet Orlando». У них также состояние средней степени тяжести.