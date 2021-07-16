Видео: пятеро детей пострадали в столкновении двух машин на трассе под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня днем, 16 июля, на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадали пятеро детей. На 886-м километре магистрали Р-22 «Каспий» 36-летний водитель за рулем «Лады Гранта» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении семейному компактвэну «Chevrolet Orlando» из Саратовской области. Автомобилям не удалось избежать столкновения.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадали 7 человек. Госпитализацию потребовалась водителю «Лады» из Михайловки, его 12-летнему сыну и 16-летнему племяннику. Также травмировались женщина, двойняшки 5-ти и мальчик 7-ми лет из «Chevrolet». Всех пострадавших увезли в больницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Иловлинскому району, экипажи ДПС. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Волгоградский облздрав уточнил, что в больницы Волгограда доставили четверых пострадавших.