Поджег дом: волгоградец убийство приятеля замаскировал под несчастный случай

Дом убитого сгорел дотла. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве друга и умышленном поджоге. Волгоградец решил спалить дом приятеля в Тракторозаводском районе, чтобы замаскировать расправу над ним. На улице Латошинской в Волгограде 12 июля сгорел частный дом. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины. Однако ЧП не стало причиной смерти. Эксперты выяснили, что погиб волгоградец в результате черепно-мозговой травмы. Также у него диагностировали перелом подъязычной кости. Специалисты выяснили, что возгорание произошло из-за поджога, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи и полицейские установили личность мужчины, который совершил преступление. Он попал на камеры видеонаблюдения: вечером 12 июля преступник покинул дом, а через несколько минут вспыхнул пожар. Спустя сутки 32-летнего мужчину задержали в Дубовском районе. Оказалось, что он проживал вместе с убитым. Подозреваемый сознался в преступлении, подробности которого рассказал в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте.

В суд были направлены материалы об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.