При пожаре в СНТ на севере Волгограда погиб человек

12 серьезных пожаров произошло в Волгограде и области за минувшие сутки. Увы, есть жертвы. Ночью 12 июля в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе города-героя на улице Латошинской загорелся домик. Внутри находился человек.

- Горел дом размером тридцать квадратных метров по всей площади. Пожарные расчеты специальной пожарно-спасательной части ликвидировали горение за полчаса, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

После того, как огонь затушили, в доме нашли тело. Пока неизвестен и пол, ни возраст погибшего человека. Причины пожара также устанавливаются.