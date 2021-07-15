Губернатор Бочаров встретился с Патриархом и позвал его в Волгоград

Фото: Администрация Волгоградской области

В Москве прошла встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора. Они обсудили план мероприятий в год 800-летия благоверного князя Александра Невского. Центральным событием станет освещение строящегося собора в центре Волгограда.

Глава региона рассказал Патриарху о воссоздании храма. Работы находятся в завершающей стадии, сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. Планируется, что собор будет готов в конце 2021 года. Андрей Бочаров пригласил главу Русской православной церкви посетить регион и освятить в год 800-летия Александра Невского строящийся храм.