Все в мраморе, ювелирная позолота: как выглядит собор Александра Невского в Волгограде за несколько месяцев до открытия

Собор планируют открыть в 2021 году. Фото: АВО Фото: Екатерина СИМОХИНА

10 июня, в день Вознесения Господня, впервые попечительский совет по строительству собора собрался в самом храме Александра Невского в Волгограде. Здесь уже завершают отделочные работы: осталось облицевать пол и стены мрамором, кое-где он уже лежит.

- Даже в орнаменте плитки на полу - соединение Запада и Востока, - говорит губернатор Андрей Бочаров, разглядывая пол перед алтарем.

Пол выложен узорами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Завершат основные работы к осени. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Художники, а их здесь трудятся порядка 20 человек, показывают членам попечительского совета расписанные византийские своды, рассказывают, где какие библейские сюжеты находятся. Строители, проектировщики, художники изучили тонну исторической литературы и воспоминаний, чтобы новый храм был максимально похож на оригинал.

Роспись стен готова на 89%. Фото: Екатерина СИМОХИНА

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Сегодня собор практически достроен. Колокола заняли свои места в звоннице, установлены купола и главный крест, а лучшие мастера по византийской росписи храмов заканчивают роспись собора. Александровский сад уже стал местом притяжения горожан. После мы займемся комплексным благоустройством площади Павших Борцов, это следующий этап, - говорит губернатор.

Колокола ждут своего часа на звоннице. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ВСЕГО 12 СТУПЕНЕЙ - И ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ДРУГИМ»

- Всего 12 ступеней храма - и вы чувствуете себя другим, вы оставили всё земное. Строительство храма - это ещё и строительство души, - заметил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

По словам Андрея Бочарова, патриарху Кириллу направили приглашение с просьбой лично освятить храм. К сентябрю компания «Приволжтрансстрой» обещает закончить все основные работы, что позволит принять высоких гостей.

Всюду будет мрамор. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Освящение собора Александра Невского, безусловно, станет одним из самых важных событий 2021 года, и важным моментом в восстановлении исторической справедливости, - считают власти.

Лепнина ждет своего часа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По состоянию на 1 июня в строительство храма вложили уже 790 миллионов рублей.

- Спасибо всем, кто вносил и вносит пожертвования до сих пор. Всем миром. Исходя из своих возможностей, люди принимали участие, независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому он получается таким душевным, любимым, - отмечает Андрей Бочаров.

Собор будет очень красивым. Фото: Екатерина СИМОХИНА

До конца 2021 года работы будут завершены, мы на финишной прямой, говорят строители. Отделка помещений выполнена на 50% (остались подсобные помещения), монтаж инженерных систем - на 60%, роспись стен - на 89%. Благоустройство прилегающей территории практически завершено. Общую строительную готовность собора Александра Невского оценивают в 98,6%.

. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«ОСНОВНАЯ ИЗЮМИНКА СОБОРА – ЕГО РАЗМЕРЫ»

Машина с мрамором стоит на таможне. С 10 по 20 августа начнется монтаж икон, к этому времени храм уже должен быть чистым, отмытым от побелки и краски. Иконы для храма практически написаны, часть из них осталось покрыть олифой. Есть иконы, выполненные в технике мозаики в новосибирской мастерской, они уже готовы к монтажу.

- Позолота у нас получилась не промышленная, а практически ювелирная, говорит главный иконописец храма Дмитрий Хартунг.

Художники расписывают стены с огромным трепетом.

- Основная изюминка собора – это его размеры. Таких больших храмов я не расписывал, честно скажу. Ответственность огромная. К тому местная специфика: здесь и Европа, и Азия, и казачество, и Сталинградская битва, в конце концов. Здесь много особенностей, - считает иконописец Александр Лавданский, известный росписью многих православных храмов в России, а также в США и на Кипре.