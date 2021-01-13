Каникулы закончились, впереди изнурительные сборы. 13 января футболисты и тренеры «Ротора» вышли из отпуска. Команда собралась вместе, но не в Волгограде, а в Москве. В столице сине-голубые сегодня сдадут тесты на коронавирус, а завтра пройдут углубленное медицинское обследование, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба. 15-го числа волгоградцы отправятся самолетом в турецкий Белек, где пройдет первый сбор. Он продлится до 26 января. За это время подопечные Александра Хацкевича проведут два товарищеских матча – 21 января с польской командой «Ягеллония» и 26 января со словенской «Мурой». Сегодня «Ротор» объявил о подписании контрактов с тремя новичками. Все они перешли из одного клуба – казахстанской «Астаны». У волгоградской команды продолжается собираться интернациональный состав. Хотя игроки с казахстанским паспортом в Российской премьер-лиге легионерами не считаются.Стал новобранцем «Ротора» центральный полузащитник Иван Маевский. Ему 32 года. Он родился 5 мая 1988 года в немецком Магдебурге. Но гражданство у него белорусское – соотечественник главного тренера Александра Хацкевича. Белорусы в РПЛ тоже не считаются легионерами. Он на протяжении трех лет защищал цвета «Астаны». До этого в его карьере были белорусские «Вертикаль», «Партизан», «Минск», польские «Завиша», «Быгдощ» и российский «Анжи». Он является обладателем Кубка Беларуси и 3-кратным чемпионом Казахстана. На его счету 40 матчей за сборную Беларуси.Пополнил линию атаки «Ротора» форвард Алексей Щеткин. Уроженцу казахстанского Талды-Кургана 29 лет. У него впечатляющие антропометрические данные – рост 193 сантиметра и вес 87 килограммов. До перехода в «Ротор» выступал только на Родине за «Жетысу», «Атырау», «Тараз», «Тобол», «Ордыбасу» и с 2014 года за «Астану». Дважды становился чемпионом страны. Забил 4 мяча в 33 играх за сборную Казахстана.И еще один игрок казахстанской национальной команды будет играть за сине-голубых в защите. Это 30-летний Дмитрий Шомко. Он родился в Экибастузе. Оборонец играл за «Батыр», «Экибастузец», «Энергетик-2», павлодарский «Иртыш» и «Астану». 6-кратный чемпион страны и обладатель Кубка. Сыграл 43 матча за сборную Казахстана, за которую забил 2 мяча.Напомним, «Ротора» за 2 дня распрощался с голкипером Александром Довбней, который сам принял решение покинуть команду, и полузащитником Александром Саплиновым. Клуб расторг арендное соглашение с «Ростовом».