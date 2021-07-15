И снова дикая куница напала на жителя Волгоградской области

Из-за больной куницы в селе ввели карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один случай бешенства зарегистрировали в Волгоградской области. На этот раз очаг нашли в Быковском районе в селе Луговая Пролейка. И снова куница покусала женщину, проживающую в доме №9 по улице Набережная. С 13 июля в Луговопролейском сельском поселении объявили карантин. В пресс-службе обладминистрации пояснили, что власти приняли все необходимые меры.

Как сообщает «КП-Волгоград» на постановление губернатора Волгоградской области, ограничения будут действовать два месяца. Они коснутся покупки и продажи животных, мяса и корма. Нельзя лечить домашний скот, снимать шкуру с умерших животных. Запрещаются ярмарки, выставки.

Напомним, буквально несколько дней назад куница покусала мужчину из Михайловского района.

- Основным средством профилактики бешенства у животных является вакцинация. Жителям региона важно не допускать контакты с невакцинированными животными и своевременно заботиться о своих домашних питомцах, - напоминают в пресс-службе администрации.