Волгоградцам в Telegram и VK предлагали фальшивые сертификаты о вакцинации от ковида

Получить сертификат можно только после двухэтапной вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда необходимость вакцинироваться от коронавируса и получить сертификат стала чуть не самой главной темой среди волгоградцев, активировались мошенники. Прокуратура нашла объявления о продаже документов в Telegram и VK. Любой желающий мог купить свидетельство онлайн. Нужно было отправить копии паспорта, номера СНИЛС и полиса, а также заплатить несколько тысяч рублей. Однако никаких данных о человеке при этом не вносится в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. То есть фактически это фальшивый документ, за который, кстати, ответственность грозит и покупателю.

- Распространение в свободном доступе таких сведений могло повлечь формирование у граждан искаженного представления о возможности приобретения документов, спровоцировать рост заболеваемости населения, а также поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, «КП» писала о последствиях, которые грозят мошенникам и их клиентам за торговлю и покупку фальшивых сертификатов о вакцинации.