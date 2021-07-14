Рабочие расчищают территорию для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме

Фото: пресс-служба обладминистрации.

Первый этап строительства Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу недалеко от Лебяжьей поляны в разгаре: на огромном участке площадью более 80 тысяч квадратов уже снимают грунт. Его, кстати, потом используют для откосов будущей автомагистрали. Каждый день на площадке работает 30 единиц спецтехники. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе обладминистрации, на этом этапе построят 4,5 километров трассы и 14-ти.

- Планируется возведение двух мостовых переходов через ерики Осинки и Гнилой, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну, - добавили в администрации.

Как и обещали, параллельно восстанавливают лес, который придется вырубить ради мостового перехода. В питомниках уже выращивают саженцы дубов, сосен и акаций. А чтобы защитникам экологии был спокойнее, власти приняли беспрецедентное решение: обязали подрядчика в течение года ухаживать за лесным фондом. Потом этим займутся волгоградские специалисты.