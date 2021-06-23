В Волгограде приступают к строительству дороги в Волго-Ахтубинской пойме, которая вызвала много споров

Дубы вырубят, но вместо них в пойме посадят 200 тысяч деревьев. Фото с сайта Волго-Ахтубинской поймы.

Минприроды РФ одобрило изменения в Постановление о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», которые устанавливают правила вырубки на этой территории. Теперь рубка деревьев разрешается на земельных участках поймы, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов. Таким образом, властям ничего не мешает начать строительство пускового комплекса мостового перехода через Волгу, о котором впервые заговорили еще в 90-х годах. Многие ждали этого решения, были и противники. Но проект строительства уже прошел все экспертизы и проверки. Больше барьеров нет: во втором полугодии 2021 года подрядчик приступит к работе.

РАЗГРУЗИТЬ И ОБЕЗОПАСИТЬ ДОРОГУ

Напомним, впервые о строительстве мостового перехода стали говорить в 90-х годах. Тогда Волгоград и районы Заволжья соединяла только Волжская ГЭС. Из-за количества транспорта она была перегружена. Заглядывая в будущее, было ясно, что необходимо построить мостовой переход из четырех пусковых комплексов, чтобы не только снять нагрузку с существующей магистрали, но и сделать дорожный объект транспортным коридором федерального значения для сотрудничества со странами Ближнего Востока и Средней Азии, с Китаем. Один из мостовых переходов пролегал через Волго-Ахтубинскую пойму.

Спустя тридцать лет, когда власти вновь вернулись к вопросу строительства, ситуация обострилась еще сильнее. Сегодня Волжская ГЭС перегружена в пять раз, стремительно увеличивалось число ДТП трассе от Краснослободска до Средней Ахтубы. Ее даже называли «дорогой смерти». Поэтому ГИБДД не раз била тревогу: за несколько месяцев 2020 года произошло 11 серьезных аварий, в которых 13 человек пострадали, 3 погибли. В 2018-2019 годах дорога унесла жизни 10 волгоградцев, еще 109 получили травмы.

Третий пусковой комплекс решал все проблемы сразу. Камнем преткновения стали деревья, которые все-таки придется вырубить под строительство, который урегулировали.

- Важно, что принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» останется для проезда местных жителей. Ведь первоначальная трассировка предполагала прохождение трассы через населенные пункты, - прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Роман Туренко.

Третий пусковой комплекс протянется на 14,2 километров между мостовыми переходами через реки Волгу и Ахтубу с сооружением пойменных мостов.

- В рамках первого этапа планируется возведение двух мостовых переходов через ерики, а также устройство транспортной развязки в районе съезда на Лебяжью поляну, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ БЫЛИ И ПОЧЕМУ МНОГО СПОРИЛИ

Обсуждаемые на общественных слушаниях четыре варианта предполагали масштабную вырубку деревьев, что не могло не затронуть интересы защитников природы. Самый первый подразумевал пустить под топор 2709 дубов, 4358 тополей, 267 кленов, 578 ив, 52 ясеня, 97 вязов, 318 акаций. Но взамен вырубленной растительности обещали высадить в 10 раз больше – порядка 200 тысяч деревьев.

Второй проект затрагивал людей: ради него нужно было сравнять с землей жилые застройки. Конечно, было мало сторонников такого радикального подхода. Третий вариант касался левого берега ерика Верблюд: там предлагали построить 2-километровую эстакаду, что тоже без вырубки деревьев невозможно. Четвертый также касался ерика, но уже правого берега, и тоже имел ряд минусов. Первый вариант посчитали самым подходящим.

- В итоге на общественных обсуждениях жители согласовали проект, который нанесет минимальный экологический вред экологии поймы, не предусматривает снос жилых домов и переноса коммуникаций, а также сохранит гидрологический баланс в ериках Волго-Ахтубинской поймы, - пояснили в обладминистрации. - Принятый проект предусматривает компенсационную высадку более 200 тысяч новых деревьев, что в 10 раз превышает количество деревьев, которые будут затронуты строительством.