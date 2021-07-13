Были проблемы с сердцем: COVID-19 убил 41-летнего волгоградца

За сутки от ковида умерли 10 волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

За сутки от коронавируса умерли 10 жителей Волгоградской области. В облздраве отмечают тревожную тенденцию – болезнь убивает молодых. Не справился с заболеванием 41-летний волгоградец. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. После первых признаков инфекции не стал обращаться в больницу, сделал это через два дня. Пациента госпитализировали в клиническую больницу № 5, где он скончался.

Среди жертв ковида – 53-летний житель Волгограда. Мужчина тоже затягивал с обращением к врачам. Надеялся, что обычная простуда. Через четыре дня попал в клиническую больницу № 4 с двусторонней пневмонией. Его пытались спасти, но, увы, не вышло.

- Оперативный штаб напоминает: при появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили волгоградцам.