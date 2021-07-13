Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 июля: вирус за сутки убил 10 пациентов

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 13 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. С каждым днем прирост заболевших увеличивается. 13 июля COVID-19 подхватили 267 волгоградцев. Выросло и число смертей. За последние сутки от ковида скончались 10 жителей Волгоградской области, сообщает "КП-Волгоград" со ссылкой на оперативный штаб. Напряженная обстановка с коронавирусом остается и по всей стране. Сегодня выявили 24 702 случая COVID-19 в 85 регионах. Волгоградская область во вторник занимает 19-е место в России по число новых заболевших ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронаврус.рф

За всю пандемию коронавирусом заболели 65 745 жителей Волгоградской области. Погибли от осложнений ковида 1 611 пациентов.

Выписка из инфекционных стационаров или с амбулаторных больничных за последние сутки составила 105 человек. Всего с марта прошлого года успешно справились с COVID-19 60 418 волгоградцев.