Главаря банды экстремистов из Волгограда приговорили к 6 годам тюрьмы

Экстремисту дали 6 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продолжают судить банду экстремистов, которые призывали людей к захвату власти и мечтали вернуть СССР. Одного из организаторов, а их было трое, посадили за решетку на 6 лет. 53-летнего мужчину признали виновным по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Волгоградец рассылал потенциальным участникам запрещенные материалы в соцсетях.

- Он пропагандировал отрицание РФ как государства и действующих законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, банду поймали в ноябре 2020 года. Уголовное дело в отношении второго лидера выделили в отдельное производство. Дело третьего сообщника сейчас в прокуратуре.

Добавим, что в оперативное сопровождение обеспечили сотрудники управлений МВД и ФСБ России.