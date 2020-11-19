Хотят вернуть СССР: в Волгограде суд отправил за решетку трех экстремистов

Советский Союз распался почти тридцать лет назад, но, оказывается, среди нас до сих пор живут люди, которые считают себя гражданами СССР и не признают Россию. На днях трех таких «советских граждан» задержали в Волгограде сотрудники УФСБ. А сегодня, 19 ноября, суд отправил их за решетку. Пока на два месяца.

- Как полагают следователи, три товарища - 41-летний Сергей, 47-летний Алексей и 51-летний Александр являются представителями межрегиональной экстремистской организации, запрещенной на территории России. Эти люди отрицают распад СССР, не признают существование Российской Федерации, призывают игнорировать российские законы, не платить налоги, не отдавать кредиты и прочее. Организатором волгоградской ячейки выступал 41-летний Сергей. Он, кстати, позиционирует себя, как «временно исполняющий обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области», - рассказывают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.

Деятельность мужчин расценивается, как экстремистская. Центральный суд Волгограда отправил пока эту «троицу» в СИЗО до 18 января 2021 года.