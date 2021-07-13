Облздрав рассказал, сколько волгоградцев заболевает после вакцинации от коронавируса

По информации облздрава, среди привитых волгоградцев очень мало заболевших ковидом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Медики и власти называют только один способ исправить ситуацию – пройти вакцинацию. Ежедневно более 10 тысяч волгоградцев прививаются от COVID-19. При этом в регионе есть те, кто после прививки не избежал заражения. Как рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, таких пациентов мало и протекает болезнь в легкой форме.

- Разработчики вакцин заявляют об их эффективности в 90- 97% случая. Эти данные общедоступны. На уровне региона ситуация даже лучше, чем заявляют разработчики. Число заболевших, кто прошел вакцинацию, составляет 0,163% от общего числа зараженных. Здесь мы учитываем, кто получил обе дозы вакцины. Мы однозначно видим, что привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче, - рассказал журналистам Николай Алимов.

Зампредседателя облздрава отметил, что в основном привитые пациенты болеют бессимптомно и им не требуется госпитализация в стационар. Они лечатся на дому. При этом число зараженных после прививки от ковида в регионе меньше, чем в среднем по стране.

- Среднероссийский показатель 0,5. То есть мы сейчас находимся в гораздо лучшей ситуации. У нас заболеваемость после перенесенной вакцинации ниже среднероссийского уровня и заявленного производителем.

Также Николай Алимов подчеркнул, что в регионе не фиксируются серьезные побочные реакции у волгоградцев после вакциации.

- Нежелательные последствия вакцинации не выходят за пределы перечня, которые определены инструкцией и отнесены к побочным эффектам.