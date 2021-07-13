Роддом №5 в Волгограде снова станет ковидным

Лечить беременных с ковидом будут в роддоме №5. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский роддом №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда снова станет ковидным. Об этом «КП-Волгоград» на брифинге 13 июля рассказал председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Связано это с пугающим ростом заболевших коронавирусом беременных волгоградок. Сегодня врачи лечат 56 пациенток в положении. Как говорят в облздраве, у некоторых болезнь протекает в тяжелой форме.

Напомним, роддом ГУЗ «Клиническая больница № 5» одним из первых перепрофилировали в ковидный – в апреле 2020-го. Через год медучреждение вернулось к обычному формату работы, но в связи с увеличением инфицированных там снова будут принимать беременных с COVID-19

В облздраве подчеркнули, что беременные волгоградки тоже могут пройти вакцинацию от коронавируса, новые методические рекомендации разрешают вводить препарат «Спутник».