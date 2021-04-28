Роддом №5 в Волгограде перестанет быть ковидным с мая

5-й роддом перестанет быть инфекционным госпиталем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость – вслед за Тракторозаводским роддомом №1 в Волгограде с мая 2021 года перестанет быть ковидным госпиталем и роддом №5 больницы Ильича, который одним из первых начал работать с заболевшими коронавирусом. Как сообщили «КП-Волгоград» в медучреждении, родильный дом №5 вернется к привычному режиму работы и откроется для всех уже с 15 мая.

- С 1 по 14 мая 2021 года наш роддом закрывается на плановый ремонт и дизенфекцию, а уже 15 мая с 9.00 ждем вас, будущие мамочки, в нашем роддоме, - рассказали в медучреждении.

Напомним, роддом ГУЗ «Клиническая больница № 5» в Краснооктябрьском районе Волгограда перепрофилировали под коронавирус одним из первых – в начале апреля 2020 года. Целый год здесь помогали беременным и роженицам с подтвержденным COVID-19. В марте среди прочих больниц вернулся к привычному формату работы роддом №1, теперь откроет двери и 5-й роддом. Куда же будут направлять беременных с коронавирусом?

- Беременные женщины на позднем сроке беременности с COVID-19 будут переведены в клиническую больницу № 5, на базе которой оборудуют родильный зал с необходимой медицинской техникой. Для этого в медицинском учреждении подготовлено отдельное помещение, - сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете здравоохранения. - Отметим, что на базе инфекционного стационара больницы №5 беременные женщины на ранних сроках и ранее проходили лечение