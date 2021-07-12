Стреляли по колесам: в Волгограде полицейские ловили пьяного автоугонщика из Оренбурга

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью, 12 июля, в Советском районе Волгограда инспектора ДПС заметили автомобиль «Renault Logan», который по ориентировке был в розыске. Полицейские потребовали водителя остановиться. Однако он их проигнорировал и пытался скрыться на большой скорости. Наряд ГИБДД устремился за лихачем. Во время преследования водитель продолжал игнорировать законные и неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Автомобилист нарушал правила дорожного движения, совершая рискованные маневры, что могло стать угрозой для жизни и здоровья других участников дорожного движения. К преследованию подключились специальная рота ГИБДД и мотовзвод. Полицейские вывели нарушителя с городских улиц на безопасный участок местности. После этого полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам.

- В результате применения табельного оружия пострадавших нет, - уточнили в региональном Главке МВД.

Иномарка остановилась. За рулем оказался 34-летний ранее судимый житель Оренбурга. Он был в состоянии алкогольного опьянения, признавшись, что выпил 1,5 литра пива. «Renault Logan» он угнал у таксиста в Красноармейском районе.

Управлявшим автомобилем водителем оказался 34-летний ранее судимый житель г.Оренбурга. Установлено, что автомашину он угнал у таксиста после того, как тот довез его до места назначения в Красноармейский район. Сотрудники ГИБДД на водителя составили административные протоколы за нарушения Правил дорожного движения. По факту хищения автомобиля материалы были переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, 9 июля под Волгоградом полицейские также ловили пьяного автоугонщика. В Среднеахтубинском районе инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам мчавшейся «Нивы».