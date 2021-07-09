Под Волгоградом полицейским пришлось стрелять, чтобы догнать пьяного автоугонщика

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью, 9 июля, в Среднеахтубинском районе произошла погоня полицейских со стрельбой за автоугонщиком. Инспекторы ДПС во время несения службы заметили внедорожник «Нива», который по ориентировке был в розыске, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Машину угнали в Волжском. Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот их проигнорировал и пытался умчаться на большой скорости. Инспекторы устремились за лихачем.

Во время преследования водитель продолжал игнорировать требования остановиться. Он грубо нарушал правила, совершая рискованные маневры, чем создавал угрозу для других участников дорожного движения. Инспектору ДПС во время погони пришлось выстрелить из табельного оружия – сначала в воздух, а затем по колесам. Только после этого мчавшаяся «Нива» остановилась. Обошлось без пострадавших.

За рулем был 31-летний ранее судимый мужчина. У него нет водительского удостоверения. Также он был в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль он похитил с парковки у дома по улице Карбышева в Волжском. Сотрудники ГИБДД составили на водителя административные протоколы за нарушение правил дорожного движения. Материалы по факту угона были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. А машину передали владельцу.