В Волгограде под «танцующим мостом» утонул 20-летний контрактник

Накануне, 11 июля, в Волгограде под «танцующим мостом» утонул 20-летний парень. Тело молодого человека извлекли из Волги в районе ЦПКиО, где он отдыхал вместе с друзьями.

По словам приятелей, погибший купался в реке. Внезапно он ушел под воду и стал тонуть. Товарищи сами пытались спасти друга, но после тщетных попыток позвонили в полицию и МЧС. Спасатели нашли пловца уже мертвым. Известно, что молодой человек проходил военную службу в Дагестане. По предварительной информации, он скончался от асфиксии.

Отметим, что лишь за последние три дня в водоемах Волгоградской области погибли 11 человек, среди которых трое детей в возрасте 2 и 14 лет. Людей просят быть особенно внимательными во время купания. Сейчас очень жарко, во время отдыха под палящим солнцем может ухудшиться самочувствие. Также волгоградцам н рекомендуют плавать на несанкционированных пляжах с необследованным дном.