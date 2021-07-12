В Волгоградской области парень на спор разбил дверь городской администрации

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Минувшей ночью в Урюпинске разбили входную дверь здания городской администрации. Сделал это неизвестный мужчина ударом ноги. Сообщение в дежурную часть поступило в 0.30. По горячим следам полицейские задержали вандала. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, им оказался 22-летний местный житель.

Парень сознался и пояснил, зачем решил разбить дверь здания администрации Урюпинска. По его словам, он гулял вместе с друзьями и поспорил с ними, что одним ударом ноги разобьет любой стеклопакет. Но приятели засомневались в его способностях. Проходя мимо администрации, молодой человек решил доказать, что обладает большой силой. С одного удара стеклопакет входной двери посыпался. Сейчас подсчитывается сумма ущерба.

- Решается вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемого в соответствии с действующим уголовным законодательством с последующим возбуждением уголовного дела, - отметили в региональном Главке МВД.

Напомним, в начале июля в Волгограде мужчина решил поджечь здание областной администрации. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в к входным дверям. Однако горючая жидкость затухла. А поджигателя отправили в СИЗО на 2 месяца.