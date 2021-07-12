Взял 5 тысяч и уехал на велосипеде: под Волгоградом четвертые сутки ищут школьника

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области продолжается поиск пропавшего 14-летнего Дениса Наконечного. Подросток ушел из дома в городе Краснослободск Среднеахтубинского района 8 июля. В тот же день в полицию о пропаже сына сообщила 42-летняя мама. По ее словам, ребенок никого не поставил в известность о своем уходе, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Позже стало известно, что школьник взял с собой паспорт, 5 тысяч рублей, рюкзак с продуктами и одеждой и уехал на велосипеде. Подросток рассказал другу, что собрался в поход. В региональном Главке МВД отметили, что ранее мальчик уже уходил из дома, но на более короткий срок. Сейчас его ищут уже четвертые сутки.

На вид пропавшему Денису Наконечному 12-14 лет, его рост 155-160 сантиметров. Подросток худощавого телосложения, на голове светлые короткие волосы. Из дома он ушел в футболке, в сине-зеленых шортах, в синих шлепках.

Всем, кто видел школьника или знает о его местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 8(84479) 6-12-80 или 02.