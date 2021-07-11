Под Волгоградом ищут 14-летнего школьника на черном велосипеде

В Волгоградской области продолжаются поиски 14-летнего Дениса Наконечного – жителя Краснослободска. Подросток ушел из дома 8 июля, с собой взял черный велосипед. Но с прогулки школьник так и не вернулся. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже ребенка в правоохранительные органы, обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы поискового волгоградского отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшего.

Фото: Лиза Алерт

Рост Дениса около 160 сантиметров, он худой, волосы русые. На нем были зелено-синие шорты. Сообщить информацию о пропавшем подростке можно по телефонам: 112 (экстренные службы), 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт»).