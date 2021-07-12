«У нас был горький опыт»: «Ротор» привили от коронавируса

Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» решили провести вакцинацию от коронавируса. Прививку сделали игроки, тренерский и административный штаб, сотрудники волгоградского клуба. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе сине-голубых, после матча с «Текстильщиком» прошел первый этап вакцинации препаратом «Спутник V». Как отметил главный врач «Ротора» Евгений Гуськов, клуб решил минимизировать риски заболевания в клубе. Тем более, в прошлом сезоне команда столкнулась с массовым заражением футболистов.

- У нас уже был горький опыт, когда в прошлом году «Ротор» был вынужден находиться на карантине и пропустить два матча премьер-лиги. Мы заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих, - приводит слова Евгения Гуськова пресс-служба волгоградского клуба.

Из-за коронавируса стадионы в России не могут заполняться полностью. На «Волгоград Арене» во время матчей максимальная явка составляет 30% от общей вместимости стадиона. Футболисты и тренеры с нетерпением ждут, когда на арену вернуться переполненные трибуны.

- Мы хотим видеть полные трибуны на стадионах и понимаем, что вакцинирование поможет снять ограничения на посещение матчей, - рассказал полузащитник «Ротора» Никита Маляров.

Второй этап вакцинации от коронавируса «Ротор» пройдет в августе.