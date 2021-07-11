Компанию-реставратора монумента «Родина-мать зовет!» признали недобросовестной

Компания занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане в Волгограде. Фото: Игорь БУГАЕВ

Федеральная антимонопольная служба внесла известную в России компанию АО «Главзарубежстрой», реставрировавшую монумент «Родина-мать зовет!» Волгограде, в реестр недобросовестных поставщиков до июля 2023 года. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на госзакупки, причина такого решения – отказ в одностороннем порядке от контракта стоимостью в 2,8 миллиона долларов. Фирма должна была капитально отремонтировать здание Российского центра науки и культуры в Тунисской республике, но к работам не приступила.

Напомним, компания занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане в Волгограде. Три контракта стоили 750 миллионов рублей. Спустя некоторое время в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве «Главзарубежстрой».

Отметим, что за годы работы «Главзарубежстрой» получила 43 госконтракта на 9,5 миллиардов. В частности, компания работала с такими крупными заказчиками как ФГКУ «Дсрир объектов культуры» Минстроя РФ, Министерство культуры РФ и Музей-заповедник «Бородинское Поле».