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Общество11 июля 2021 9:26

Компанию-реставратора монумента «Родина-мать зовет!» признали недобросовестной

АО внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Компания занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане в Волгограде.

Компания занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане в Волгограде.

Фото: Игорь БУГАЕВ

Федеральная антимонопольная служба внесла известную в России компанию АО «Главзарубежстрой», реставрировавшую монумент «Родина-мать зовет!» Волгограде, в реестр недобросовестных поставщиков до июля 2023 года. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на госзакупки, причина такого решения – отказ в одностороннем порядке от контракта стоимостью в 2,8 миллиона долларов. Фирма должна была капитально отремонтировать здание Российского центра науки и культуры в Тунисской республике, но к работам не приступила.

Напомним, компания занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане в Волгограде. Три контракта стоили 750 миллионов рублей. Спустя некоторое время в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве «Главзарубежстрой».

Отметим, что за годы работы «Главзарубежстрой» получила 43 госконтракта на 9,5 миллиардов. В частности, компания работала с такими крупными заказчиками как ФГКУ «Дсрир объектов культуры» Минстроя РФ, Министерство культуры РФ и Музей-заповедник «Бородинское Поле».