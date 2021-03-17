Компания-реставратор монумента «Родина-мать зовет!» может стать банкротом

Родину-мать обновляли в течение четырех лет. Фото: Игорь БУГАЕВ

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом АО «Главзарубежстрой». Компания хорошо знакома в Волгограде – именно она занималась реставрацией главного монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом Кургане. Запомнилась она и скандальными моментами неуплаты услуг субподрядчиков.

АО «Главзарубежстрой» выиграла три контракта на реставрацию монумента Родины-матери общей стоимостью около 750 миллионов рублей. На первом этапе заменили 99 канатов внутри монумента. Сумма контракта составила 60 миллионов. Следующий подготовительный этап оценили в 20 миллионов рублей. Затем начались работы по обновлению поверхности Родины-матери. Скульптуре заделали все трещинки и избавили от полувековой грязи. Стоимость работ - порядка 670 миллионов рублей.

- Заказчиком работ является Министерство культуры РФ, оно же осуществляло контроль и авторский надзор, - пояснили «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

А волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» регулярно заказывает оценку состояния всего мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, в том числе и главного монумента.

Акционерное общество «Главзарубежстрой» работает с августа 2008 года. За эти годы компания получила 43 госконтрактах на сумму почти в 9,5 миллиардов рублей. Согласно открытым данным, в Топ-3 заказчиков фирмы значатся ФГКУ «Дсрир объектов культуры» Минстроя РФ, Министерство культуры РФ и Музей-заповедник «Бородинское Поле».