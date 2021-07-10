Вакцинированные от коронавируса волгоградцы могут выиграть 25 тысяч рублей на шопинг

Вакцинированные волгоградцы могут выиграть бесплатный шопинг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вместе с защитой от коронавируса волгоградцы могут получить бонус в виде бесплатного шопинга. Среди привитых жителей Волгоградской области проведут розыгрыш сертификатов на покупки. В регионе началась социальная акция «Безопасный шопинг #вместепротивCOVID», сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Будут разыграны 218 сертификатов номиналом от одной до 25 тысяч рублей. На них можно сделать покупки в Ворошиловском торговом центре. Чтобы принять участие в конкурсе, волгоградцы должны пройти вакцинацию от ковида в любом прививочном пункте региона в период с 1 июля по 1 сентября 2021 года. Затем прошедшим иммунизацию гражданам необходимо предъявить сертификат на стойке регистрации в ВТЦ и заполнить анкету. Итоги акции подведут 4 сентября. Имена победителей объявят в прямом эфире в социальных сетях.

Напомним, в Волгоградской области работает 61 центр вакцинации, 10 мобильных пунктов, 89 мобильных бригад, в том числе 11 в торговых центрах Волгограда и Волжского. Число волгоградцев, которые хотят сделать прививку от COVID-19, растет. 8 июля в регионе был установлен очередной максимум привитых за день жителей. За сутки вакцинацию прошли 15 426 жителей.