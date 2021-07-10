На волгоградском стадионе «Пищевик» построят административное здание за 55 миллионов

В новом корпусе появятся раздевалки для спортсменов, кабинет для теории Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде на стадионе «Пищевик» снова пройдут строительные работы. На этот раз на спортобъекте в Ворошиловском районе будут возводить административно-бытовой корпус. По информации регионального комитета строительства, был заключен контракт на строительство двухэтажного здания. Стоимость работ составит 54 миллиона 825 рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит за 12 месяцев построить двухэтажное здание. В нем разместятся раздевалки, технические помещения, медицинский кабинет, комната для хранения инвентаря, санузлы, кабинеты для теоретических занятий, кабина для комментатора. По проекту также необходимо восстановить входную группу со стороны улицы Баррикадной, хотя ее обновляли в 2016-м. При ремонте все ее архитектурные и конструктивные элементы сохранятся. Также подрядной организации предстоит благоустроить прилегающую территорию: высадить газон, а также больше сотни деревьев и кустарников.

Напомним, в 2016 году «Пищевик» уже обновляли. На нем уложили искусственный газон, сделали беговые дорожки и тренажеры. В прошлом году «Ротору», который управляет стадионом, выделили деньги на новую реконструкцию. Искусственное поле получило систему подогрева.