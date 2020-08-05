2020-08-05T09:33:28+03:00
Спорт

«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей

Это деньги только на проект по расширению территории спорткомплекса
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Стадион планируют расширить и еще раз обновить.Стадион планируют расширить и еще раз обновить.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Стадион «Пищевик», расположенный в Ворошиловском районе Волгограда, опять закроют на реконструкцию. Четыре года назад – в 2016-м – после того, как мэрия через суды вернула городу эту спортплощадку, ее уже обновляли: уложили там поле с искусственным покрытием, появились беговые дорожки и тренажеры. Теперь опять будут все переделывать. На сайте Госзакупок появился лот – более 2 миллионов рублей выделяет СК «Ротор» на разработку проекта по реконструкции стадиона.

Почему «Ротор»? Потому что в 2016-м именно клубу отдали право управления этим стадионом, там и занимались воспитанники школы сине-голубых. Но деньги на новый проект – не клубные. Это субсидия, которую клубу выделяют из областного бюджета.

Что же опять будут менять на «Пищевике»? В марте 2020-го территорию стадиона расширили, отдав ему близлежащие земельные участки. В планах сделать здесь поле с подогревом, чтобы можно было заниматься на поле круглый год. Также в планах построить административно-бытовое здание с раздевалками, душевыми, санузлами и кабинетами для проведения теоретических занятий. Проектом должны быть предусмотрены несколько новых игровых универсальных площадок, парковка у стадиона, ограждение, освещение и подъездные пути.

Проект должен быть готов уже к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снова рекорд: Волгоград и Волжский прирастают ковидом
Народное голосование определило победителей акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
В Волгограде поймали продавщицу меда, которая обворовывала стариков
В Волгограде подтвердили смерть беременной от ковида
Поверила в инвестиции: волгоградка подарила аферистам больше миллиона рублей
Под Волгоградом на полях поймали 22 узбека-нелегала
В ДТП на юге Волгограда пострадали пять человек
Не берите с рук: в Волгограде аферисты продают липовые билеты на «Ротор»
Главу поселения в Волгоградской области поймали на крупном откате
В Волжском юноша без прав сбил на машине 6-летнего ребенка и сбежал
Нет маркировки, антисанитария: роспотребнадзору 5 раз пожаловались на плохое питание в школах
«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей
В Волгоградской области поймали в 2,5 раза больше взяточников
Пытался изнасиловать двух женщин: следователи Волгограда поймали маньяка
Киоск, квартира и «Газель»: в Волжском за ночь случилось три крупных пожара
Волгоградскому следователю поменяли приговор с условного на реальный за мошенничество
Волгоградка отсудила у стоматолога сто тысяч рублей за плохую пломбу
5 августа отключат свет в шести районах Волгограда
В «Роторе» появился новый полузащитник – Илья Жигулёв
На ремонт волгоградских школ дополнительно потратят полмиллиарда
В Волгоградской области заработает 51 пришкольный лагерь
Волгоградец зарезал сожительницу на глазах ее пятилетней дочери
Новая вспышка коронавируса в Среднеахтубинском районе
На матч «Ротор» - «Зенит» попадут 14 тысяч болельщиков
В Волгоград на ParkSeason Fest-2021 пригласили еще два хедлайнера
Волгоградец под страхом лишения водительских прав стал платить алименты