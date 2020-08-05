«Ротор» потратит на стадион «Пищевик» более двух миллионов рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:33:28+03:00

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Стадион «Пищевик», расположенный в Ворошиловском районе Волгограда, опять закроют на реконструкцию. Четыре года назад – в 2016-м – после того, как мэрия через суды вернула городу эту спортплощадку, ее уже обновляли: уложили там поле с искусственным покрытием, появились беговые дорожки и тренажеры. Теперь опять будут все переделывать. На сайте Госзакупок появился лот – более 2 миллионов рублей выделяет СК «Ротор» на разработку проекта по реконструкции стадиона.

Почему «Ротор»? Потому что в 2016-м именно клубу отдали право управления этим стадионом, там и занимались воспитанники школы сине-голубых. Но деньги на новый проект – не клубные. Это субсидия, которую клубу выделяют из областного бюджета.

Что же опять будут менять на «Пищевике»? В марте 2020-го территорию стадиона расширили, отдав ему близлежащие земельные участки. В планах сделать здесь поле с подогревом, чтобы можно было заниматься на поле круглый год. Также в планах построить административно-бытовое здание с раздевалками, душевыми, санузлами и кабинетами для проведения теоретических занятий. Проектом должны быть предусмотрены несколько новых игровых универсальных площадок, парковка у стадиона, ограждение, освещение и подъездные пути.

Проект должен быть готов уже к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU