Фирменная улыбка Юры против вандалов с краской: сцену парка Гагарина украсил портрет первого космонавта

Художник Алексей Бережнов: Гагарин - невыдуманный Супермен. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вслед за бюстом генерала Маргелова в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда появился и тот, в честь кого этот парк назвали – первый космонавт в мире. Огромный Юрий Гагарин уже улыбается со стены эстрады. Пока его лицо бледно, но уже через неделю обретет натуральные краски. Над изображением работает известный волгоградский художник Алексей Бережнов. Это его идея. Инициативу поддержали местные власти. Напомним, городская администрация решила, что уличным художникам, которые регулярно портят парковое имущество и сцену, совесть не позволит направить баллончик в лицо самому любимому космонавту страны.

- Это дань человеку, который двигал вперед целую планету. Это человек – эпоха. Вы просто вдумайтесь, это первый человек на планете Земля, который совершил полет в космос. Это не отсыл к СССР, это наши герои. Давайте помнить их. В каждом уголке планеты знают, кто такой Юрий Гагарин, - рассказал «КП-Волгоград» художник Алексей Бережнов.

Художнику приходится залезать на леса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Изображение легендарного космонавта выполнено при помощи краскопульта в технике аэрограффити.

- Вначале размечается контур, сверяется с эскизом. Это сложная подготовительная работа, потому что высота большая, приходится залезать на леса, слезать. Уже полторы недели я работаю, надеюсь, что через неделю все будет готово, - рассказывает художник.

Уйдет на изображение 50 литров краски. Она фасадная, надежная, не выцветает, так что портрет должен быть стойким. А для граффити, которыми за год так щедро изрисовали эстраду, в парке Гагарина найдут другое место.

Теперь в парке Гагарина будет и его уголок. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Позади сцены установят специальные щиты, на которые ребята смогут щедро выплескивать свои творческие порывы.

- Как именно они будут выглядеть и какого будут размера, пока не решили. Мы обязательно посоветуемся с граффитистами, как лучше сделать, - заверил заместитель главы Краснооктябрьского района Волгограда Антон Будник.

Помимо Гагарина в парке уже выложили плиткой больше половины запланированных дорожек, готовят детские и спортивные площадки. Монтаж системы автоматического полива уже завершен. На следующей неделе подрядчик начнет расстилать газон, а в конце сентября высаживать деревья и кустарники – их будет порядка 4,5 тысячи. Пока же парк заметно проредили, старые деревья заменят новыми.

Правда, сам парк - пока не космос. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Старые фонари исчезли. Их заменили новомодные металлические светильники, которые, правда, смотрятся весьма странно. Не вписываются в облик классического парка и уродливые ларьки, которые разместили и на главной аллее, и в других уголках. Но, говорят, стены будут витражными и павильоны не должны испортить парк своим видом.

Пока по всему городу борятся с ларьками, в парке Гагарина их наоборот устанавливают. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На последнем этапе здесь установят мебель и детские городки. Завершить обновление парка Гагарина, которое обойдется в 200 миллионов рублей, должны к декабрю.

- К 30 ноября это должен быть полностью готовый к эксплуатации парк с зеленью, зонами для игр, спорта и отдыха, - говорит его директор Евгений Ким. – Волгоградцам понравится.

А пока рабочие начали выгребать строительный мусор, которого за два года реконструкции в парке Гагарина накопилось много тонн.