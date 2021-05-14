Иван Ургант предложил Владимиру Познеру снять документальный фильм в Волгограде

Владимир Познер и Иван Ургант снимут документальный фильм о восьми городах на Волге Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер решили снять документальный фильм о России. Место в нем найдется и Волгограду. Съемочная группа в июле этого года отправится по Волге на теплоходе и будет заходить в различные города. Об этом Владимир Познер написал в своем Instagram. По его словам, идею фильма съемочному коллективу предложил Ургант.

- Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?». И мы все подумали: «И в самом деле, почему не сделать это», - написал Познер.

Съемки пройдут в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске. Владимир Познер обратился к жителям этих волжских городов.

- У меня, да и у всего нашего съемочного коллектива, есть просьба ко всем жителям названных городов: если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух). Помогите нам в поисках будущих героев нашего фильма. Направьте свои письма по адресу pozneronline2021@gmail.com.

Отметим, за последние 14 лет съемочная команда с участием Ивана Урганта и Владимира Познера создала документальные фильмы об 11 странах. Теперь они решили рассказать о России.