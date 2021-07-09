В Волгограде депутата облдумы Осипова исключили из фракции

9 июля депутаты собрались на Парламентский час. Фото из архива Волгоградской областной думы.

Скорее всего, депутат Александр Осипов подозревал, что этим все закончится. Сегодня, 9 июля 2021 года на заседании Президиума регионального политсовета согласовали исключение народного избранника из фракции «Единой России» в Волгоградской областной думе. Понятно, из-за чего: депутат отклонился от линии партии, а конкретно – выступил против строительства трассы в Волго-Ахтубинской пойме, встав на защиту пойменных дубрав и владельцев элитной недвижимости в природном парке. Партия же сказала: надо строить, тем более что деньги федеральный центр выделяет, проект согласован, а рабочие уже начали ровнять площадку под строительство.

- С обращением оказать воздействие на депутата, препятствующего строительству важной трассы, обратились жители Заволжья, - прокомментировали в президиуме «ЕР». Видимо, просто повлиять не удалось, поэтому Осипова захотели исключить из своих рядов.

Накануне член областного парламента участвовал в народном сходе на месте будущего строительства с несколькими активистами.

- Находимся на месте преступления. Тракторами удалён плодородный слой, вырубается растительность. Я написал заявление в полицию, - прокомментировал свое видео законотворец.

В руках активистов были плакаты, в том числе выставляющие в негативном свете волгоградского губернатора. Реакция последовала моментально.

Напомним, в Волгоградской области приступили к строительству третьей очереди моста через Волгу. Продолжение мостового перехода было запланировано еще в 90-е годы, но сейчас, когда пришло время строить, у жителей начались жаркие споры: одни выступают за строительство трассы, которая избавит от пробок и снизит аварийность в пойме, другие жалеют деревья, которые придется вырубить ради продолжения дороги.