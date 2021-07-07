Был не согласен с судом: в Волгограде вступил приговор в отношении ростовчанина за зверское убийство приятеля

Волгоградский областной суд не стал менять приговор суда первой инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде вступил в силу приговор в отношении жителя Ростова-на-Дону. Мужчина убил своего друга, а труп расчленил. Зверская расправа произошла в Кировском районе города в июле прошлого года. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, после преступления 30-летний Павел Лесовой пытался скрыться в родном городе, но был задержан полицейскими.

Двое жителей приятелей приехали в Волгоград на заработки. Они сняли квартиру в Кировском районе. В роковой день приятели пили алкогольные напитки. Суд установил, что 9 июля 2020 года у них случился конфликт. Лесовой избил товарища кулаками и деревянным табуретом по голове, а затем нанес несколько ударов ножом. От полученных повреждений житель Саратова скончался. Убийца перенес труп в ванную, где расчленил его. А 11 июля закопал части тела на пустыре.

На суде преступник признал вину полностью. Он рассказал, что с убитым познакомился в 2018 году. Сначала они вместе снимали квартиру в Нижнем Новгороде, а потом переехали в Волгоград. Жилье они арендовали под вымышленными именами. По словам подсудимого, его приятель неоднократно высказывал угрозы в адрес его семьи, а во время конфликта кинулся с ножом.

Расследование уголовного дела проводил Следственный отдел Кировского района регионального СУ СКР.

Кировский районный суд Волгограда назначил Павлу Лесовому наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат осужденного посчитал решение слишком суровым и обжаловал его. Волгоградский областной суд не нашел оснований для изменения приговора. Он вступил в законную силу.