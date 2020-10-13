Расследование завершено: следователи передали в прокуратуру дело о зверском убийстве

Убийца сначала избил жертву, а потом набросился с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи завершили расследователи уголовного дела, которое поражает своей жестокостью. Весной этого года в Волгоград на заработки переехали двое знакомых из Ростова-на-Дону. Они сняли квартиру в Кировском районе, но устроиться куда-либо на работу не могли. В июле у товарищей произошла ссора, когда они вместе пили алкогольные напитки. Дело дошло до драки, в которой 29-летний мужчина избил своего 33-летнего друга до потери сознания. Только на этом младший из друзей не угомонился. Он набросился на приятеля с ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Чтобы спрятать тело, разъяренный ростовчанин расчленил убитого и упаковал в пакеты, которые оставил на берегу Волги. Сам преступник уехал в Ростовскую область. Останки жертвы в Волгограде нашли местные жители. Им оказался ранее судимый житель Саратова, которые четыре года считался пропавшим без вести. Убийцу следователи и полицейские нашли спустя три недели, 10 августа он был задержан в городе Шахты Ростовской области, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением в прокуратуру. Вину злоумышленник признал.