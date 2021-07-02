Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 июля: 176 заболевших и 7 смертей

Актуальная информация о коронавирусе на 2 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет. Только за последние сутки статистика увеличилась на 6,7%: 1 июля заразились 165 человек, а 2 июля – 176 волгоградцев получили положительные тесты на ковид. В России цифры тоже поднимаются вверх: в пятницу выявлено 23 218 случаев COVID-19 во всех регионах РФ. Волгоградская область на 33-ем месте по распространению коронавируса. Специалисты отмечают, что почти у 14% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Однако у части населения ковид вызывает серьезные осложнения, поэтому людей просят вакцинироваться. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 июля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- Также за сутки зафиксировано 679 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 136 565 человек, - отмечают специалисты портала стопкороанвирус.рф.

В Волгограде и области 2 июля – плюс 7 смертей, всего же коронавирус убил 1530 волгоградцев. Число зараженных достигло 63 тысяч, из них 59,5 тысяч выздоровели.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Волгоградцам напоминают об обязательном ношении масок в общественных местах. В связи с ростом инфицированных за этим строго следят. В регионе ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сферы услуг.